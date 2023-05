Jede dritte deutsche Milchkuh lebt in Bayern

Milchkuh - Eine Allgäuer Kuh liegt auf einer Weide. - Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Etwa jede dritte Milchkuh in Deutschland ist in Bayern zu Hause. Nach Angaben der bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) sind dies derzeit rund eine Million Kühe, wobei ein bayerischer Milchviehbetrieb durchschnittlich nur 44 Kühe halte. Generell sinke aber die Anzahl der bayerischen Kühe seit den 1990er Jahren kontinuierlich, ebenso wie die erzeugte Milchmenge in Bayern, hieß es am Mittwoch. 2022 seien rund 7,5 Millionen Tonnen Milch von den Milchkühen im Freistaat an die Molkereien geliefert worden. Der Anteil an Biomilch betrage rund 8,5 Prozent, dies sei im Ländervergleich «überdurchschnittlich».

Wie die LfL weiter mitteilte, seien nach ungewöhnlich stark steigenden Preisen 2022 vor allem für konventionelle Kuhmilch, die Milchpreise aktuell wieder rückläufig. Grund sei die gesunkene Nachfrage. Im bayerischen Schnitt habe der konventionelle Milchpreis im März für 4,0 Prozent Fett und 3,4 Prozent Eiweiß bei 53,04 Cent netto/kg Milch und der Biomilchpreis bei 60,73 Cent netto/kg Milch gelegen.

Zum Vergleich: Der Nettojahresdurchschnitt vom konventionellen Milchpreis habe ohne Rückvergütungen im Jahr 2019 bei 34,48 Cent/kg Milch und 2021 bei 36,52 Cent gelegen. Es bleibe abzuwarten, auf welcher Höhe sich der Milchpreis in den nächsten Monaten einpendele.

Bayerische Milch wird derzeit in 55 meldepflichtigen Molkereien an 77 Standorten zu den verschiedensten Milchspezialitäten verarbeitet. Ähnlich wie bei den landwirtschaftlichen Betrieben finde auch auf der Ebene der Molkereien ein Strukturwandel statt. Nach wie vor werde aber in Bayern noch mehr Milch produziert als hierzulande benötigt werde. Das bedeute, dass Milchprodukte auch in andere Länder exportiert werden. Gleichzeitig würden aber auch Milchprodukte in nicht unerheblichem Maße importiert. Wer beim Kauf regionale Milchprodukte aus Bayern sucht, sollte auf das Siegel «Geprüfte Qualität - Bayern» achten.

