Jahrestag des russischen Angriffskriegs - Demos in München

Ukraine-Krieg - Zweiter Jahrestag Kriegsbeginn - Berlin - Eine Person hält auf der Solidaritätsdemonstration des Vereins Vitsche „Zusammen Demokratie verteidigen“ ein Schild mit der Aufschrift „I will rave on Putins grave“ teil. - Foto: Fabian Sommer/dpa

Unter dem Motto “Erinnerung an Kriegsopfer in der Ukraine„ sind etwa 80 Menschen zu einer Kundgebung in München auf die Straße gegangen. Das teilte eine Polizeisprecherin mit. Die Versammlung am Samstag verlief demnach friedlich. In der Innenstadt sollte um 14.00 Uhr eine weitere Versammlung stattfinden. Nach Angaben der Stadt werden bis zu 3000 Menschen erwartet.

Bundesweit finden anlässlich des zweiten Jahrestags des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine in zahlreichen Städten Aktionen und Kundgebungen statt. Russland hatte am 24. Februar 2022 das Nachbarland angegriffen.

© dpa-infocom, dpa:240224-99-108426/2