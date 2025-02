Jahn Regensburgs Trainer Patz für ein Spiel gesperrt

Andreas Patz sieht gegen die SpVgg Greuther Fürth die Rote Karte. Die Strafe für den Trainer des SSV Jahn Regensburg folgt.

Jahn Regensburgs Trainer Andreas Patz ist für ein Zweitligaspiel gesperrt worden. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhängte gegen Patz und dessen Co-Trainer Oliver Seitz wegen unsportlichen Verhaltens ein Innenraumverbot. Seitz muss außerdem 1000 Euro Strafe zahlen.

Das Aufenthaltsverbot sieht vor, dass Patz und Seitz während des Spiels ihrer Mannschaft nicht im Stadioninnenraum sein dürfen. Die beiden Trainer haben den Urteilen zugestimmt, sie sind damit rechtskräftig.

Patz hatte sich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit des Zweitligaspiels bei der SpVgg Greuther Fürth (1:2) am vergangenen Freitag unsportlich gegenüber dem Schiedsrichterteam verhalten und hatte daraufhin vom Unparteiischen Florian Lechner die Rote Karte gesehen. Seitz hatte wegen einer Unsportlichkeit ebenfalls die Rote Karte gesehen. Die Regensburger empfangen am Sonntag den Hamburger SV.

