Jahn Regensburg wünscht sich „Schweinetor“

Nach dem Highlight im DFB-Pokal wartet auf den SSV Jahn Regensburg in der 2. Bundesliga der Kracher gegen den 1. FC Köln. Der Kapitän fehlt.

Der SSV Jahn Regensburg muss bis zum Jahresende ohne Abwehrspieler Benedikt Saller planen. Der 32-Jährige fällt schon seit Ende August wegen muskulärer Probleme aus. „Wir mussten ein Stück weit zurückfahren“, sagte Trainer Andreas Patz über die Comeback-Bemühungen Sallers vor dem Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln. Er werde in diesem Jahr voraussichtlich nicht mehr spielen.

Nach dem 0:3 im DFB-Pokal-Achtelfinale am Dienstag gegen den VfB Stuttgart ist Stürmer Christian Viet nach einer Erkältung beim Jahn wieder zurück. Für den nach der fünften Gelben Karte gesperrten Kapitän Andreas Geipl könnte Rasim Bulic im defensiven Mittelfeld auflaufen.

„Wir wollen mit aller Macht versuchen, unser Heimspiel zu gewinnen“, versicherte Patz. Die Regensburger haben als Tabellenletzter vier Punkte Rückstand auf Relegationsplatz 16. Vor dem 15. Spieltag haben sie nur fünf Treffer erzielt. Patz hofft deshalb auf ein „Dreckstor“ oder „Schweinetor“.

