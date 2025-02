Jahn Regensburg vor Fürth-Spiel - „Werden das rocken“

Jahn Regensburg - 1. FC Magdeburg - Verteidiger Bryan Hein glaubt an einen Erfolg in Fürth. - Foto: Armin Weigel/dpa

1:5, 2:0 - und jetzt? Der SSV Jahn Regensburg geht nach dem Sieg gegen Hertha BSC mit Schwung in ein richtungsweisendes Spiel. Auf den Gegner traf man in dieser Saison schon zweimal.

Nach dem 2:0-Erfolg gegen Hertha BSC wittert der SSV Jahn Regensburg in einem richtungsweisenden Auswärtsspiel der 2. Fußball-Bundesliga seine Chance. „Ich bin mir sicher, wir werden da wie ins Spiel gegen Hertha reingehen und das rocken“, sagte Verteidiger Bryan Hein in einem vom Fußball-Zweitligisten veröffentlichten Video. Das Schlusslicht ist am Freitag (18.30 Uhr/Sky) beim Tabellen-14. SpVgg Greuther Fürth zu Gast.

Hein appelliert: Müssen „Gas geben“

Im Hinspiel feierte die Spielvereinigung beim 4:0 in Regensburg ihren höchsten Sieg in dieser auch für sie sehr schwierigen Saison. Die letzte Begegnung beider Teams gewann der Jahn Ende Oktober beim 1:0 in der zweiten Runde des DFB-Pokals. „Wir kennen die Mannschaft ganz gut und wissen um ihre Stärken“, sagte Hein. Man müsse wieder Intensität liefern.

Zuletzt zeigten die Oberpfälzer in der Liga konträre Vorstellungen. Einem 1:5 beim SSV Ulm ließ Regensburg durch Tore von Christian Kühlwetter und des eingewechselten Elias Huth ein 2:0 gegen Hertha BSC folgen. „Vor allem nach dem Spiel gegen Ulm war es sehr wichtig, dass wir im nächsten Spiel wieder eine Intensität zeigen Gas geben, dass wir das Spiel gewinnen und Punkte nach Hause holen“, sagte Hein.

Schlechte Auswärtsbilanz

In der Heim-Tabelle belegt das Team von Trainer Andreas Patz den elften Tabellenrang. In der Auswärts-Tabelle ist es mit nur einem Punkt Letzter. „Es war nur ein kleiner Schritt wieder in die richtige Richtung. Wir haben den Anschluss wieder hergestellt“, sagte Patz nach dem Hertha-Erfolg.

Mit diesem Sieg hat die Jahn-Elf den Abstand auf den Relegationsplatz wieder auf drei Punkte verringert. Die Oberpfälzer können die SpVgg Greuther Fürth am Freitag weiter in den Abstiegskampf ziehen.

© dpa-infocom, dpa:250205-930-366413/1