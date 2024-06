Jahn Regensburg leiht Stürmer Ouro-Tagba vom 1. FC Köln aus

Der 19-Jährige kommt für ein Jahr zum Zweitliga-Aufsteiger. Die Kölner hatten Ouro-Tagba kurz zuvor von 1860 München verpflichtet und ihn direkt weiterverliehen.

Zweitliga-Rückkehrer SSV Jahn Regensburg hat den Stürmer Mansour Ouro-Tagba für die kommende Saison verpflichtet. Das 19 Jahre alte Fußball-Talent werde für ein Jahr vom 1. FC Köln ausgeliehen, teilte der Aufsteiger am Freitag mit. Bundesliga-Absteiger Köln hatte kurz zuvor bekanntgegeben, dass Ouro-Tagba vom Drittligisten TSV 1860 München zum FC wechsele. Wegen der Transfersperre der Rheinländer soll der Teenager erst ab von 2025 an für die Kölner spielen.

Ouro-Tagba stammt aus der Jugend des TSV 1860, für den er seit 2013 spielte. Nach seinem Profi-Debüt in der Saison 2022/23 kam er in der abgelaufenen Spielzeit in der Rückrunde regelmäßig für die Münchner zum Einsatz und erzielte in 19 Drittliga-Spielen drei Tore. Zudem debütierte er im März für die Nationalmannschaft des Togo; seine Eltern stammen aus dem westafrikanischen Land.

© dpa-infocom, dpa:240614-99-395360/3