Jahn Regensburg kämpft in Relegation um Zweitliga-Aufstieg

Schon zweimal ist Jahn Regensburg über die Relegation der Sprung in die 2. Liga gelungen - 2012 gegen den KSC, 2017 gegen 1860 München. Sind aller guten Dinge drei gegen Wehen Wiesbaden?

Der SSV Jahn Regensburg will zurück in die 2. Fußball-Bundesliga. Nachdem es in der 3. Liga als Tabellendritter nicht zum direkten Aufstieg gereicht hatte, erhalten die Oberpfälzer eine zweite Chance gegen SV Wehen Wiesbaden. Das Hinspiel gegen den Drittletzten der 2. Liga findet am heutigen Freitag im Regensburger Jahnstadion statt.

Relegationsspiele seien immer sehr enge Spiele, sagte Jahn-Trainer Joe Enochs. Optimistisch fügte der US-Amerikaner hinzu: „Ich glaube, dass wir genau die richtige Mannschaft dafür sind.“ Schon zweimal schaffte der Jahn über den Umweg den Sprung in die 2. Liga. 2012 setzten sich die Oberpfälzer gegen den Karlsruher SC durch, 2017 gegen den klar favorisierten TSV 1860 München. „Wir wollen zu Hause den Grundstein legen für das Rückspiel“, kündigte Enochs an. Das findet am kommenden Dienstag in Wiesbaden statt.

© dpa-infocom, dpa:240523-99-140248/2