Jahn Regensburg holt Mittelstürmer Galjen

21 Tore in 29 Spielen - das hat auch Jahn Regensburg überzeugt. Der Zweitligist holt einen 22 Jahre alten Mittelstürmer.

Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg hat den nächsten Neuzugang verpflichtet. Mittelstürmer Dejan Galjen kommt vom VfB Stuttgart II und unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2026, wie der Aufsteiger am Freitag mitteilte. Der 22-Jährige machte in der vergangenen Saison in der Regionalliga Südwest mit 21 Toren in 29 Spielen auf sich aufmerksam.

„Mit Dejan konnten wir ein spannendes Offensiv-Talent und einen bodenständigen Teamplayer für uns gewinnen. Er hat in der abgelaufenen Spielzeit bewiesen, welche Torgefahr und Robustheit er ausstrahlt“, erklärte Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport des SSV Jahn.

Galjen war mit seinen Toren maßgeblich am Aufstieg der Schwaben in die 3. Liga beteiligt. Der gebürtige Pforzheimer entstammt der Jugendabteilung der Stuttgarter Kickers. Über die Leistungszentren der TSG 1899 Hoffenheim und des Karlsruher SC gelang ihm bei Werder Bremen der Sprung in den Profifußball. In Karlsruhe und Bremen lief er in drei Spielen in der 2. Bundesliga auf.

© dpa-infocom, dpa:240607-99-312606/2