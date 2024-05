Jahn klammert sich an die Relegation: „Die Chance sehen“

Jahn Regensburg verpasst den direkten Zweitliga-Aufstieg. Das Team geht unter negativen Vorzeichen in die Relegationsspiele gegen Wehen Wiesbaden oder Hansa Rostock.

Nach der verpassten direkten Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga klammert sich der im Saisonendspurt weit von der starken Hinrundenform entfernte SSV Jahn Regensburg an seine zweite Aufstiegsmöglichkeit in der Relegation. „Wir müssen diese Chance sehen und nicht diese negative Geschichte“, mahnte Trainer Joe Enochs nach dem 0:1 (0:1) am Samstag gegen den 1. FC Saarbrücken im BR-Interview. Auch mit einem Heimsieg am letzten Drittliga-Spieltag hätte Enochs' Team Preußen Münster, das parallel 2:0 gegen Unterhaching gewann, nicht mehr von Platz zwei verdrängt.

In der Relegation geht es nun am kommenden Freitag (20.30 Uhr) im Jahnstadion und vier Tage später im entscheidenden Rückspiel auswärts gegen Wehen Wiesbaden oder Hansa Rostock mit dem ehemaligen Jahn-Coach Mersad Selimbegovic. „Wir haben eine richtig gute Mannschaft. Und wenn wir das auf den Platz bringen, haben wir gegen Wehen Wiesbaden oder Rostock eine Chance“, sagte Enochs. Der Jahn ist aktuell seit sechs Spielen sieglos. Der Hinrunden-Erste belegte in der Rückrunden-Tabelle der 3. Liga einen Abstiegsplatz.

Torwart Gebhardt: „Zweimal alles rausfeuern“

„Jetzt spielt man nicht mehr um Punkte. Jetzt geht es darum, wer hochgeht oder runterkommt“, sagte Torwart Felix Gebhardt zum negativen Ergebnistrend. Es sei ihm „Jacke wie Hose“, wer der Gegner sein werde: „Es sind zweimal 90 Minuten, da müssen wir alles rausfeuern und schauen, was dabei herauskommt.“

