Jahn-Coach Enochs warnt: Hertha besser als Tabellenstand

Regensburg gastiert am Wochenende in Berlin - die Hertha holte aus zwei Spielen bislang nur einen Punkt. Dennoch findet Jahn-Coach Enochs deutliche Worte vor der Fahrt in die Hauptstadt.

Der SSV Jahn Regensburg will sich beim anstehenden Auswärtsspiel in Berlin nicht vom verpatzten Saisonstart von Gegner Hertha BSC blenden lassen. Die Hauptstädter holten nur einen Zähler aus den ersten zwei Partien. „Wir unterschätzen Hertha BSC nicht, das ist eine Spitzenmannschaft in der 2. Liga“, sagte Jahn-Coach Joe Enochs vor dem Match am Samstag (13.00 Uhr/Sky) im Berliner Olympiastadion. „Wir müssen an unsere Leistungsgrenze gehen, wenn wir da bestehen wollen.“

Die Herthaner um den aus Nürnberg geholten Coach Cristian Fiél verloren zum Liga-Start daheim mit 1:2 gegen Paderborn und spielten dann 1:1 beim Hamburger SV. Die reinen Ergebnisse täuschen, warnte Enochs. Gegen Paderborn etwa vergaben die Berliner eine Großchance, um dem Spiel eine andere Wendung zu geben. „Und wenn man das Auswärtsspiel in Hamburg betrachtet, da hat Berlin in der 2. Halbzeit dominiert, ist zu Recht zum Ausgleich gekommen und hätte das Spiel auch gewinnen können. Und das Pokalspiel spricht für sich.“ Im DFB-Pokal hatte die Hertha bei Hansa Rostock 5:1 gesiegt.

Jahn schaffte im Pokal Überraschung

Die Oberpfälzer waren nach dem Aufstieg mit einem 0:2 in Hannover in die Meisterschaft gestartet, dem folgte ein 1:0 gegen Ulm. Im DFB-Pokal gelang dann die Überraschung und ein 1:0-Erfolg über Bundesligist VfL Bochum. In Berlin kann der Jahn sein Team aus den beiden jüngsten Erfolgen aufbieten, kündigte Coach Enochs an.

