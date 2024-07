Jähes Ende einer Urlaubsfahrt: BMW von Münchner Familie brennt auf A8 vollständig aus

In der Nacht auf Samstag ist auf der A8 in Fahrtrichtung Salzburg zwischen den Anschlussstellen Hofolding (Landkreis München) und Holzkirchen (Landkreis Miesbach) ein Fahrzeug vollständig ausgebrannt. Alle vier Insassen konnten rechtzeitig aussteigen und blieben unverletzt.









Wie die Autobahnpolizei Holzkirchen am Samstagmorgen berichtete, ereignete sich der Vorfall um kurz nach 1 Uhr. Ein 40-jähriger Münchner war demnach mit seiner Familie auf der A8 in Richtung Süden in den Urlaub. Plötzlich bemerkte er, dass Rauch aus der Motorhaube seines BMW aufstieg und lenkte das Fahrzeug sofort auf den Seitenstreifen.





Wagen mitsamt Gepäck vollständig zerstört

Alle vier Insassen konnten den Wagen verlassen. Gerade noch rechtzeitig, denn: Kaum auf dem Seitenstreifen abgestellt, waren schon die ersten Flammen zu sehen. Innerhalb kürzester Zeit stand das Fahrzeug laut Polizei in Vollbrand. Trotz des raschen Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehr Hofolding und der schnellen Brandbekämpfung wurde das Fahrzeug mitsamt dem Gepäck vollständig zerstört.



Alle vier Personen blieben unverletzt, aber es entstand ein Schaden von ungefähr 20.000 Euro. Während der Löscharbeiten wurde zusätzlich zum Seitenstreifen der rechte Fahrstreifen der Autobahn gesperrt. Da der Reiseverkehr zu dieser Uhrzeit bereits etwas nachgelassen hatte, entstand jedoch kein großer Rückstau.

− nm