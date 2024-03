Jäger findet toten Schwan mit Schussverletzungen

Ein Jäger hat in Theilenhofen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) einen toten Schwan auf einem Feld gefunden. Das Tier wies Schussverletzungen auf, wie die Polizei mitteilte. Der zuständige Jagdpächter fand den Schwan demnach am Sonntagvormittag in seinem Revier. Für Schwäne gelte aktuell Schonzeit, teilte die Polizei weiter mit. Das bedeutet, dass in dieser Zeit nicht gejagt werden darf. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Jagdwilderei ein und sucht Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:240311-99-297460/3