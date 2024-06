Jackpot mit rund 4,7 Millionen Euro geht nach Schwaben

Lotto - Das Logo und der Schriftzug "Lotto Bayern" sind an dem Firmengebäude der Lottozentrale zu sehen. - Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Ein Lotto-Spieler aus Schwaben hat in der Zusatzlotterie Spiel 77 den Jackpot von mehr als 4,7 Millionen Euro geknackt. Es handle sich um den zweiten Millionengewinn aus der Lotterie, der binnen kurzer Zeit nach Schwaben gehe, teilte Lotto Bayern am Donnerstag in München mit.

Ende Mai habe ein Spielteilnehmer im Regierungsbezirk an der Grenze zu Baden-Württemberg den Jackpot noch mit einem Gewinner aus Hamburg teilen müssen und knapp 2,5 Millionen Euro für sich behalten dürfen. Seitdem habe niemand mehr die Gewinnklasse eins geknackt - bis zur Ziehung am Mittwoch.

© dpa-infocom, dpa:240627-99-555765/2