Italienischer Doppelerfolg in Garmisch - Vonn ausgeschieden

Bei der letzten Weltcup-Abfahrt vor der WM liefern sich zwei Italienerinnen ein spannendes Rennen. Am Ende entscheidet eine Winzigkeit. US-Star Vonn patzt, eine Österreicherin verletzt sich schwer.

Federica Brignone und Sofia Goggia haben bei der Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen einen italienischen Doppelerfolg gefeiert. Die Weltcup-Gesamtführende Brignone setzte sich mit nur einer Hundertstelsekunde Vorsprung vor Favoritin Goggia durch. Dritte wurde die Schweizer Olympiasiegerin Corinne Suter (+0,19 Sekunden).

Rückkehrerin Lindsey Vonn schied nach einem Fahrfehler aus. Die 40 Jahre alte Amerikanerin, die mit einer Teilprothese im Knie fährt, vermied einen Sturz und will beim Super-G am Sonntag (11.00 Uhr/ZDF und Eurosport) wieder angreifen. „Leider habe ich einen Schlag bekommen, es war schwierig mit dem Licht. Es war sehr unruhig und weich“, sagte Vonn. „Aber das Gefühl ist gut, ich bin schnell. Ich habe einen Fehler gemacht, aber bein Gott sei Dank nicht gestürzt.“

Goggia mit ausgekugelter Schulter auf Podest

Brignone und Goggia unterstrichen indes ihr Favoritenrollen für die Weltmeisterschaften in zwei Wochen in Saalbach-Hinterglemm. „Ich bin sehr stolz“, sagte die Siegerin, die ihre Führung in der Gesamt- und Disziplinwertung ausbaute.

Goggia erzählte danach, dass sie sich während ihrer Fahrt die Schulter ausgekugelt habe und deshalb nicht in aerodynamischer Topposition ins Ziel kam. „Dort konnte ich dann auch nicht den Arm heben und jubeln“, sagte sie grinsend. Bei der Siegerehrung später schien das Gelenk wieder in Ordnung.

DSV-Hoffnungsträgerin Weidle-Winkelmann in Top Ten

Kira Weidle-Winkelmann aus Starnberg wurde Neunte mit 0,50 Sekunden Rückstand auf Siegerin Brignone. „Das war ein Schritt in die richtige Richtung, jetzt in der Abfahrt auch endlich mal eine Platzierung weiter vorne zu haben“, sagte sie. „Viel wichtiger für mich ist aber, dass sich das Skifahren nach dem angefühlt hat, wie ich das haben will.“ Ihre DSV-Teamkolleginnen Fabiana Dorigo (31./+2,67) und Anna Schillinger 40./+4,09) verpassten die Top 30.

Das Klassiker-Rennen auf der Kandahar-Piste musste lange unterbrochen werden, nachdem Nina Ortlieb gestürzt war. Die Österreicherin wurde auf der Piste behandelt und dann mit einem Rettungsschlitten ins Tal und weiter in ein Krankenhaus gebracht. Eine Untersuchung im Krankenhaus von Garmisch ergab, dass sich die Vizeweltmeisterin einen Unterschenkelbruch zugezogen hatte. „Wahnsinn, wie viele Verletzungen sie schon hatte“, sagte Weidle-Winkelmann über ihre Jahrgangskollegin.

