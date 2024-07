Ist dieser Mittwoch der heißeste Tag des Jahres in Bayern? Schicken Sie uns Ihre Fotos!

Am heutigen Mittwoch wird der heißeste Tag des Jahres in Bayern erwartet – die Prognosen sagen weit über 30 Grad voraus. − Symbolbild: Gregorio Borgia, picture alliance, dpa, AP

Heiß, heißer, Mittwoch: Temperaturen weit über 30 Grad Celsius erwartet Bayern heute und damit auch den wohl bisher heißesten Tag des Jahres.









Wie überstehen Sie den heißesten Tag des Jahres – schicken Sie uns ihre Tipps und Tricks gerne mit Foto und einer kurzen Erklärung an social-media@mgbayern.de.



Heute, am letzten Julitag , steht uns der bisher heißeste Tag des Jahres bevor, heißt es. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert Höchsttemperaturen von bis zu 32 Grad Celsius in Ingolstadt und Passau, während das Thermometer in Regensburg sogar auf 34 Grad klettern soll.







Das könnte Sie auch interessieren: Den Garten bei Wassermangel schön grün halten.





Temperaturspitze dauert lange an





Ob das Wetter die bisherige bayerische Höchstmarke von 35,0 Grad am 29. Juni in Kitzingen knackt, lässt Dr. Guido Wolz, Wissenschaftlicher Fachleiter beim DWD, am Mittag noch offen: „Da werden wir schon knapp drankommen oder sogar kurz darüber“, erwartet der Meteorologe auf Anfrage der Mediengruppe Bayern. Nachmittags gebe es erfahrungsgemäß einen „sehr langen Peak“ was die Temperaturen angehe, sagt Wolz. Tageshöchstwerte lassen sich daher häufig erst gegen 19 Uhr ermitteln, wenn es wegen der sinkenden Sonne kühler wird.





DWD: „Extreme Wärmebelastung“





Das Hochdruckgebiet namens Halil, das für diese extreme Hitze verantwortlich ist, beschert Bayern die vergangenen heißen Tage. Der DWD warnt vor einer „hohen, teils extremen Wärmebelastung“. Hinzu kommt eine hohe Luftfeuchtigkeit, die die gefühlten Temperaturen noch höher ausfallen lässt. Insbesondere ältere Menschen, Kinder und Personen mit gesundheitlichen Problemen sind aufgefordert, sich vor der Hitze zu schützen und ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen.





Kühlerer Wochenausklang





Doch es ist Erleichterung in Sicht: Ab dem späten Nachmittag sollen in Schwaben erste Wolken aufziehen, die sich später über ganz Bayern ausbreiten. Vom Westen her sind Regen und lokale Gewitter zu erwarten, die für Abkühlung sorgen. Diese Wetteränderung bringt eine kleine Verschnaufpause mit sich, denn für Donnerstag und Freitag sind überwiegend bewölkte Tage mit Temperaturen um die 25 Grad Celsius sowie teilweise Regenfälle vorhergesagt.



Nun die Frage: Wie überstehen Sie den heißesten Tag des Jahres – schicken Sie uns ihre Tipps und Tricks gerne mit Foto und einer kurzen Erklärung an social-media@mgbayern.de.