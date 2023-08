Ist der Sommer in Bayern bald vorbei? Herbstlicher Wetterumschwung soll kommen

Noch lacht die Sonne über den Badeseen in Bayern. Doch wie lange bleiben Hitze und Sommer noch erhalten in diesem Jahr? −Foto: Karin Seibold

Es ist heiß, und es ist Sommer. Doch damit könnte bald Schluss sein. Zumindest vorerst einmal. Denn der Herbst steht in Bayern vor der Tür. Zumindest vorübergehend.









Doch wann beginnt die nächste Jahreszeit 2023 wettermäßig? Der Deutsche Wetterdienst gibt auf Nachfrage der Mediengruppe Bayern Auskunft.





Hitze bis einschließlich Donnerstag





Bis einschließlich Donnerstag soll es erst mal noch heiß bleiben. Auf bis zu 35 Grad klettert da das Thermometer weiterhin. Montag, Dienstag und Mittwoch soll es dabei auch weitgehend trocken bleiben, erst am Donnerstag steigt das Risiko für Schauer und Gewitter wieder. Ursache für die Hitze ist eine südwestliche Strömung, die subtropische Luft nach Bayern bringt.



Gesamtwetterlage stellt sich zum Wochenende hin um





Ab Mitte der Woche wird diese Strömung nach und nach abgedrängt. „Die Gesamtwetterlage stellt sich zum Wochenende hin um“, sagt Guido Wolz, Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst, im Gespräch mit der Mediengruppe Bayern.



Am Samstag sollen die Höchsttemperaturen dann schon nur noch bei 24 bis 28 Grad liegen, Sonntag erreichen die Werte voraussichtlich maximal 19 bis 23 Grad. Außerdem kann es stellenweise immer wieder mal ungemütlich nass und gewittrig werden. „Die Schauer- und Gewittertätigkeit steigt zum Wochenende hin deutlich“, sagt Wolz.





Ist das schon der Anfang vom Herbst 2023?





Aber ist das schon der Anfang vom Herbst? „Zumindest ist es ein deutlicher Wetterumschwung“, beantwortet der Meteorologe diese Frage. Ausschließen, dass darauf auch wieder noch ein paar heiße und sonnige Tage folgen, kann er aber nicht: „Es hat schon Jahre gegeben, da hatten wir im September Schnee im Hochgebirge, und anschließend konnte man sich wieder über sommerliche Tage freuen“, erklärt er. Der meteorologische Herbstanfang jedenfalls ist der 1. September. Wie es danach wettermäßig in Bayern weitergeht - das zu prognostizieren, wäre ein Blick in die Glaskugel. „Über zehn Tage lehne ich mich nicht aus dem Fenster“, sagt auch Wolz. Und lacht.