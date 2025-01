Israel-Flagge mit Feuerwerk beschossen - Politisches Motiv?

Jugendliche zielen mit Pyrotechnik auf die Israel-Flagge am Ansbacher Rathaus. Die Polizei fasst zwei Verdächtige. Videoaufnahmen zeigen aber, dass es mehr Täter waren.

Aus vermutlich politischen Motiven hat eine Gruppe von Jugendlichen die Israel-Flagge am Rathaus in Ansbach mit Feuerwerk beschossen und beschädigt. Einen 15- und einen 17-Jährigen konnte die Polizei nach eigenen Angaben in der Silvesternacht in der mittelfränkischen Stadt stellen. Die übrigen Verdächtigen seien geflohen, sagte Polizeisprecher Marc Siegl.

Der Staatsschutz ermittelt demzufolge wegen Sachbeschädigung und Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten. Es gebe Videoaufnahmen von den Handys der Verdächtigen und von Zeugen, die eine Gruppe junger Männer bei der Tat zeige, sagte Siegl. Die Ermittler gingen davon aus, dass diese die Israel-Flagge gezielt beschossen hätten. Die daneben hängende Ukraine-Flagge sei nicht beschädigt worden.

Die Feuerwehr nahm laut Polizei die beschädigte Israel-Flagge noch in der Nacht ab. Es sei geplant, eine neue Flagge aufzuhängen, sagte eine Sprecherin der Stadt Ansbach. Die Stadt hatte diese ihr zufolge nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 aus Solidarität mit den israelischen Geiseln aufgehängt.

© dpa-infocom, dpa:250102-930-332846/1