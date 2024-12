Ein 37-jähriger Asylbewerber aus dem Irak ist in Augsburg festgenommen und in Abschiebehaft gebracht worden. Zunächst hieß es, Ali G. habe einen Anschlag auf den Christkindlesmarkt in Augsburg geplant, dieser Verdacht hat sich nicht bestätigt. Besucher und Besteller fühlen sich in Augsburg sicher.