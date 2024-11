Interaktive Tabelle: Die Christkindlmärkte in Nieder- und Oberbayern auf einen Blick

Die besinnlichste Zeit des Jahres steht vor der Tür. Damit Sie sich auf das Weihnachtsfest einstimmen können, zeigen wir Ihnen in einer interaktiven Tabelle am Ende des Artikels, wo und wann in der Region Christkindlmärkte stattfinden.



Hunderte Weihnachtsmärkte locken auch in diesem Jahr wieder in die bayerischen Innenstädte. Punsch- und Bratwurstduft in heimeligen Gassen, Glühweingeruch in luftiger Höhe und ein uriges Weihnachtsdorf mitten im Wald: Besuchern wird in der Region ein abwechslungsreiches Programm geboten.





Die schönsten Weihnachtsmärkte in Niederbayern und Oberbayern 2024: Ein Überblick





So verwandelt sich der bis zu 30 Meter hoch thronende hölzerne Waldwipfelweg im Bayerischen Wald bei Sankt Englmar (Landkreis Straubing-Bogen) in ein Meer aus tausend Lichtern. In der Westernstadt Pullman City in Eging am See (Landkreis Passau) ertönt weihnachtliche Countrymusik und es funkelt und glitzert an allen Ecken. Direkt vor dem Dom in der zauberhaften Altstadt gelegen, gehört der Passauer Christkindlmarkt zu den schönsten Weihnachtsmärkten Bayerns, wenn nicht sogar ganz Deutschlands. Ritterliche Weihnacht können Besucher in Burghausen (Landkreis Altötting) erleben: Der Christkindmarkt findet hinter den trotzigen Mauern der längsten Burg der Welt statt.





Besondere Christkindlmärkte in Straubing, Deggendorf und Landshut





Zu den größten und schönsten Christkindlmärkten in der Region zählen auch die Märkte in Straubing, Deggendorf, Landshut und Regensburg sowie der Schwimmende Christkindlmarkt Vilshofen und der romantische Weihnachtsmarkt auf Schloss Thurn und Taxis in Regensburg.

− nm/vr





Wann und wo diese Weihnachtsmärkte stattfinden, haben wir Ihnen in einer interaktiven Tabelle zusammengestellt: