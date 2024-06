Interaktive Karte: Die Pegelstände in der Region im Überblick

In weiten Teilen Bayerns herrscht nach dem Dauerregen am vergangenen Wochenende Hochwasser. Bereits drei Menschen sind den Fluten in Bayern zum Opfer gefallen. In etlichen Gebieten herrscht der Katastrophenfall.



Alle Infos zum Hochwasser finden Sie in unseren Livetickern:

- Hochwasser in Niederbayern und südliches Oberbayern

- Hochwasser im Raum Ingolstadt

- Hochwasser in der Oberpfalz



Während die Pegel mancherorts bereits wieder sinken, steigen sie entlang der Donau noch. In unserer interaktiven Karte finden Sie alle aktuellen Pegelstände in Ihrer Region: