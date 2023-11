Intendantin, Politiker, Pfleger: Frankenwürfel verliehen

Drei Persönlichkeiten aus Franken bekommen in diesem Jahr den Frankenwürfel - und zwar die langjährige Intendantin des Festivals Junger Künstler Bayreuth, Sissy Thammer, der frühere Landrat von Roth, Herbert Eckstein, und der Bezirksheimatpfleger von Unterfranken, Klaus Reder. Das teilte die Regierung von Oberfranken am Samstag in Thurnau mit.

Das Wendige, Witzige und Widersprüchliche des fränkischen Charakters komme bei den Preisträgern besonders gut zum Ausdruck, hieß es.

Thammer steht seit 1986 an der Spitze des Festivals Junger Künstler, das jeden Sommer Nachwuchskünstler und angehende Kulturmanager aus aller Welt nach Bayreuth lockt. Dort erarbeiten sie ambitionierte Kulturprojekte.

Der SPD-Politiker Herbert Eckstein lenkte fast 30 Jahre lang die Geschicke des Landkreises Roth in Mittelfranken, ehe er Anfang 2023 aus gesundheitlichen Gründen sein Amt niederlegte.

Klaus Reder, Volkskundler und Historiker, ist seit 1999 Bezirksheimatpfleger in Unterfranken.

Dass die aus Porzellan gefertigten Frankenwürfel stets am 11. November verliehen werden, hat nichts mit dem Saisonstart des Faschings zu tun, sondern vielmehr mit dem Heiligen Martin. Er gilt als Schutzherr des alten Frankenreiches, sein Gedenktag ist der 11. November.

© dpa-infocom, dpa:231110-99-901934/3