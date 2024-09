Bayerns Integrationsbeauftragter Karl Straub (CSU) mahnt im Gespräch mit der Mediengruppe Bayern ein entschiedeneres Vorgehen in der Asylpolitik an. „Die Situation ist aktuell weder für Geflüchtete noch für Einheimische human“, sagte der Pfaffenhofener Straub. Probleme in der Flüchtlingspolitik könnten allerdings nicht mit Einzelmaßnahmen gelöst werden.