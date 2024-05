Innenminister schätzt Terrorgefahr höher ein als zur WM

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) schätzt die Terrorgefahr zur Fußball-Europameisterschaft in Deutschland in diesem Jahr höher ein als während der Weltmeisterschaft 2006. „Ich glaube, wir haben aktuell noch größere, besondere Herausforderungen“, sagte er am Freitag in einem Interview des Bayerischen Rundfunks (Bayern 2) und begründete diese Einschätzung mit der „internationalen Lage“.

„Die Risiken sind in der Tat da, und dessen sind sich auch alle Sicherheitskräfte bewusst“, sagte Herrmann, betonte aber auch, dass keine „konkreten Anschlagsplanungen bekannt“ seien.

