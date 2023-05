Ingolstadt verpflichtet Zitterbart von der DEG

Luca Zitterbart - Luca Zitterbart von München spielt den Puck. - Foto: Matthias Balk/dpa

Der ERC Ingolstadt hat Verteidiger Luca Zitterbart unter Vertrag genommen. Der 24-Jährige wechselt innerhalb der Deutschen Eishockey Liga von der Düsseldorfer EG nach Ingolstadt und erhält dort einen Zweijahresvertrag, wie der Vizemeister am Dienstag mitteilte.

Zitterbart steuerte für die DEG in der vergangenen Saison drei Tore und sieben Vorlagen bei. Von 2019 bis 2021 spielte er für den EHC Red Bull München. «Er hat in den beiden Jahren in Düsseldorf viel Verantwortung übernommen und ist hoch motiviert, nun den nächsten Karriereschritt zu gehen», sagte Ingolstadts Sportdirektor Tim Regan.

Beim Deutschland Cup im vergangenen Herbst gab Zitterbart sein Debüt für die A-Nationalmannschaft. «Luca ist läuferisch sehr stark, scheut keinen Zweikampf und ist vielseitig einsetzbar», sagte Regan über den Neuzugang.

