Inflation weiter hoch: Lebensmittelpreise steigen kräftig

Inflation - Lebensmittel liegen in einem Einkaufswagen in einem Supermarkt. - Foto: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Die Inflation bleibt hoch. Im August stiegen die Verbraucherpreise in Bayern gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,9 Prozent, wie das Landesamt für Statistik am Mittwoch mitteilte. Für Lebensmittel müssen die Bürgerinnen und Bürger 9 Prozent mehr bezahlen als vor einem Jahr. Strom, Gas und Brennstoffe sind 10,4 Prozent teurer. Dagegen ist leichtes Heizöl wieder deutlich günstiger zu haben - hier fielen die Preise um 31 Prozent. Die Nettokaltmieten stiegen gegenüber dem Vorjahr um 2,3 Prozent, die Wohnnebenkosten um 6,4 Prozent. Im Juli hatte die Inflationsrate in Bayern 6,1 Prozent betragen. Nach einer Unternehmensbefragung des Ifo-Instituts im Juli plante eine wachsende Mehrheit der Einzelhändler und der konsumnahen Dienstleister weitere Preiserhöhungen in den kommenden Monaten.

