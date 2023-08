Individueller Urlaub: Zwei Wochen im Knaus-Reisemobil zu gewinnen

Freiheitsgefühle pur: Mit einem wendigen und gleichzeitig komfortablen Wohnmobil wie dem Van Ti Plus von Knaus wird die nächste Reise zum Erlebnis für die ganze Familie. −Foto: Knaus

Von Sarah Woipich

Heute hier, morgen dort – ein Urlaub mit dem Wohnmobil bietet so einige Freiheiten und viele Vorteile für alle, die ihre Reise gerne individuell gestalten. Die Mediengruppe Bayern verlost zwei Wochen in einem Reisemobil des Herstellers Knaus für bis zu vier Personen.









Camping und Wohnmobil-Urlaube werden immer beliebter. Ob mit voll ausgestattetem Luxus-Wohnmobil, Caravan oder Camper Van, für viele gibt es nichts Schöneres, als in den eigenen vier Wänden durch atemberaubende Landschaften zu fahren.



Viele gute Gründe sprechen dafür, sich mit dem Wohnmobil auf Reisen zu begeben. Natürlich sind nicht alle Wohnmobil-Fans gleich, doch wirklich alle schätzen die absolute Freiheit, die der Campingurlaub verspricht. Camper können ihren Urlaub völlig frei gestalten und jeden Tag so verbringen, wie sie möchten – ohne Zeitplan und strenge Hotel-Etikette. Doch auch wer noch keine Camper- oder Wohnmobil-Erfahrung hat und kein eigenes Fahrzeug besitzt, muss nicht zwangsläufig auf diese einzigartige Reise-Erfahrung, die vor allem Familien immer mehr für sich entdecken, verzichten. Denn es gibt die Möglichkeit, sich Fahrzeuge auszuleihen und ganz unverbindlich zu testen, ob auch langfristig diese Art des Urlaubs zu einem passt.





Traumfahrzeug ausleihen und testen statt gleich kaufen





Mit Rent and Travel, der Vermietmarke der Knaus Tabbert AG in Jandelsbrunn (Landkreis Freyung-Grafenau), können Interessierte ihr Traumfahrzeug unter allen Knaus Tabbert-Marken finden, ausleihen und testen. Die bekannteste Produktmarke des niederbayerischen Herstellers ist Knaus. Seit 1960 verwirklicht die Marke mit den ikonischen Schwalben Urlaubsträume. Bei der Produktion wird auf niederbayerische Handwerkskunst gesetzt, bei der Entwicklung neuer Fahrzeuge auf modernste Konstruktions-‐ und Fertigungstechniken.



Knaus bietet als Vollsortimenter in allen Fahrzeugkategorien für alle Ansprüche das passende Modell: von Caravans und Camper Vans über teil- und vollintegrierte Reisemobile bis hin zur neu definierten Fahrzeugkategorie der Caravan Utility Vehicles (CUVs).



Ein beliebtes Reisemobil des Herstellers ist zum Beispiel der Knaus Van Ti Plus. Kombiniert wird bei dem Fahrzeug die Wendigkeit der Baureihe mit den Vorzügen des VW Crafter. Mit dem Crafter hat VW ein automotives Basisfahrzeug mit außergewöhnlicher Fahrdynamik, Assistenzsystemen und individuellen Antriebsoptionen entwickelt. Der kompakte Aufbau und das moderne Interieur bieten zudem viel Wohnkomfort.





So können Sie gewinnen





In Zusammenarbeit mit Knaus (www.knaus.com) verlost die Heimatzeitung zwei Wochen Urlaub in einem Knaus-Reisemobil mit Platz für bis zu vier Personen. Rufen Sie die Redaktion bis Sonntag, 13. August, unter der Nummer ✆ 0137/822703024 (50 Cent pro Anruf) an und sprechen Sie das Wort Wohnmobil sowie Ihre Telefonnummer, Namen und Adresse (bitte schwierige Namen buchstabieren) auf unser Tonband. Ein Anspruch auf ein konkretes Modell oder Grundriss besteht dabei nicht, dem Gewinner wird ein Fahrzeug je nach Verfügbarkeit im jeweiligen Leihzeitraum von Knaus zur Verfügung gestellt.