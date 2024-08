Zeitgleich mit dem G9 wurde 2018 die „Individuelle Lernzeitverkürzung“ (ILV) eingeführt, die es Schülern und Schülerinnen ermöglicht, nach Zusatzstunden am Nachmittag die 11. Klasse auszulassen und direkt in die Q12 zu springen. Oder die 11. Klasse im Ausland zu verbringen und trotzdem ohne Zeitverlust in die Q12 vorzurücken. Schulleiter, Lehrer und Schülerinnen begrüßen die neue Fördermöglichkeit, auch die Präsidentin des BLLV äußert sich positiv, erhofft sich aber eine Ausweitung.