Wie schon öfter in der jüngeren Vergangenheit, wird es auch in diesem Jahr in der Silvesternacht vielerorts ruhiger bleiben. Dort gilt wiederholt ein Böllerverbot, um die Menschen und Tiere – vor allem in den Stadtzentren – zu schützen. Genaue Regeln, wann und wo geschossen werden darf, gibt es unter anderem in Passau, Altötting und Regensburg.