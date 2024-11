In Unterwäsche ausgesperrt - Streife rettet Lastwagenfahrer

Ein Lastwagenfahrer sperrt sich in Oberfranken aus seinem Fahrzeug aus - nur in Unterwäsche bekleidet. Auch sein Mobiltelefon liegt noch im Führerhaus.

Nur in Unterwäsche hat sich ein Lastwagenfahrer auf der Autobahn 70 bei Stadelhofen (Landkreis Bamberg) aus seinem Fahrzeug ausgesperrt. Zudem befand sich sein Mobiltelefon im Führerhaus, weshalb er die Autobahnmeisterei um Hilfe bat, wie die Polizei mitteilte. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt durfte sich der 54-Jährige zum Aufwärmen in den Streifenwagen setzen und bekam eine Decke. Der zugerufene Abschleppdienst ließ ihn wieder in sein Fahrzeug. Diesen muss der Mann selbst bezahlen. Was er in Unterwäsche draußen wollte, ist nicht bekannt.

