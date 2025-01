In Tirol von Lawine verschüttet: Mann aus dem Kreis Eichstätt wird in Klinik geflogen

Ein 63-jähriger Skifahrer aus dem Landkreis Eichstätt ist in Tirol von einer Lawine verschüttet worden. Es folgte ein groß angelegter Rettungseinsatz. Nach erfolgreicher Bergung wurde der Verletzte in ein Krankenhaus geflogen.









Wie die Tiroler Polizei mitteilt, bestieg der Mann am Donnerstagmorgen zusammen mit einer Skitourengruppe den südöstlichen Vorgipfel des Kauschkahorn . Auf einer Höhe von rund 2770 Metern wollte er als erster der Gruppe in einen Hang einfahren. Schon nach etwa fünf Metern löste sich ein Schneebrett, riss den 63-Jährigen mit und verschüttete ihn komplett.



Mit einer Sonde orteten die Teilnehmer der Skitourengruppe den Verschütteten in einer Tiefe von etwa zweieinhalb Metern und gruben ihn aus. Nach der Erstversorgung am Lawinenkegel wurde der Mann mit einem Notarzthubschrauber geborgen und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Bezirkskrankenhaus nach Lienz geflogen.



Im Einsatz waren insgesamt zwei Notarzthubschrauber, ein Polizeihubschrauber, Hundeführer der Bergrettung Prägraten, Defereggental sowie Sillian, die Alpinpolizei und eine Polizeistreife.

