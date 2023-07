In München braucht man eigentlich kein Auto, manche aber schon

In der Landeshauptstadt München, regiert von einem Bündnis, das man nach der politischen Farbenlehre als Grün-Rot-Rosa-Lila bezeichnen könnte, haben es die Autofahrer nicht einfach: Wie in anderen Großstädten in Deutschland auch, verschwinden zunehmend Straßenfahrbahnen, um so Platz zu machen für Radfahrer. Immer mehr Tempolimits bremsen den automobilen Verkehrsfluss, mit den Straßen verschwinden auch Parkplätze.