Atemberaubende Aufnahme: Oberpfälzer fotografiert 13 Sternschnuppen in einem Bild

Sternschnuppen am Himmel über Sulzbach-Rosenberg: Diese Aufnahme ist dem Astrofotografen Martin Sponsel am Wochenende in der Oberpfalz geglückt.

Zwei Nächte hat sich Martin Sponsel um die Ohren geschlagen – und das hat sich gelohnt. Dem Astrofotografen aus der Oberpfalz ist geglückt, gleich 13 Sternschnuppen bildlich einzufangen.









In der Nacht auf Freitag und auf Sonntag hatte sich der leidenschaftliche Sternengucker in seiner Heimatstadt Sulzbach-Rosenberg auf die Lauer gelegt. Jeweils zwei Stunden Aufnahmezeit habe er benötigt, sagt Sponsel, in denen insgesamt 700 Einzelbilder vom nächtlichen Himmel entstanden sind. Alle zwei Sekunden habe er auf den Auslöser gedrückt und die Fotos jeweils zehn Sekunden lang belichtet.



„Ich habe mir dann alle 700 Bilder am Computer durchgeschaut und alle diejenigen, auf denen Perseiden zu sehen sind, markiert“, erklärt Martin Sponsel seine anschließende gut dreistündige Arbeit. „Das war schon sehr aufwendig.“ Die 13 Sternschnuppen-Aufnahmen habe er daraufhin zu einem Einzelfoto zusammengefügt.





Jährlich wiederkehrendes Phänomen





Jedes Jahr um den 12. August sind besonders viele Sternschnuppen am Nachthimmel zu sehen. „In dieser Zeit zieht unsere Erde durch einen Schwarm von kosmischen Staubteilchen, die beim Eindringen in die Erdatmosphäre Leuchtspuren verursachen“, erklärt Sven Melchert von der Vereinigung der Sternfreunde in Heppenheim (Hessen).



Unter optimalen Bedingungen könne man so alle ein bis zwei Minuten einen Meteor über den Himmel huschend beobachten. In diesem Jahr standen die Sterne laut Melchert für viele Schnuppen besonders günstig: Das Maximum der Perseiden fiel auf das vergangene Wochenende, an dem der Mond den Himmel nicht aufhellte. Die meisten Meteore sind nach Mitternacht zu sehen – auch noch in den nächsten Nächten.