Glättewarnung am Donnerstagmorgen: Diese Städte und Landkreise sind betroffen

Gleich in mehreren Landkreisen und Städten warnt der DWD bis in den Donnerstagvormittag hinein vor markanter Glätte. − Symbolbild: Jan Woitas/dpa

Am Donnerstag wird es auf manchen Straßen in Bayern glatt. Das meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Die Landkreise im Überblick.









Gleich in mehreren Landkreisen und Städten warnt der DWD bis in den Donnerstagvormittag hinein – vor markanter Glätte. Es gilt die Warnstufe 2 von 4 („markantes Wetter“).



In der Oberpfalz betroffen sind bis Donnerstag, 10 Uhr, die Landkreise Schwandorf, Cham, Neumarkt und Amberg-Sulzbach sowie Stadt und Landkreis Regensburg. In Mittelfranken betroffen sind Teile des Landkreises Roth.



In Niederbayern sind die Landkreise Kelheim, Regen, Dingolfing-Landau, Deggendorf, Freyung-Grafenaus, Straubing-Bogen und Rottal-Inn ebenfalls bis Donnerstag, 10 Uhr, von markanter Glätte betroffen. Gleiches trifft auf Stadt und Landkreis Passau, Stadt und Landkreis Landshut sowie die Stadt Straubing zu.





Warnungen auch in Oberbayern und Schwaben





Auch in Oberbayern warnt der DWD in mehreren Landkreisen vor markanter Glätte bis Donnerstagvormittag. Hier gilt die Warnung für die Landkreise Eichstätt, Pfaffenhofen, Neuburg-Schrobenhausen, Dachau, Freising und Stadt und Landkreis Ingolstadt.



Auch der Landkreis Aichach-Friedberg gilt die Glättewarnung (Stufe 2 von 4) bis Donnerstag, 10 Uhr. Ebenfalls in Schwaben betroffen sind Stadt und Landkreis Augsburg sowie der Landkreis Donau-Ries.



Der DWD rät Autofahrern und Fußgängern Behinderungen im Straßenverkehr einzuplanen oder auf unnötige Fahrten zu verzichten.

− els