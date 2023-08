In der Nacht auf Montag: Wetterdienst warnt vor teils extremen Unwettern in Teilen Bayerns

Für die Nacht auf Montag warnte der Wetterdienst in Teilen Bayerns vor extremen Gewittern. −Symbolbild: dpa

Erst Hitze, dann Hagel und Starkregen: Schwülheiße Luftmassen bringen zum Wochenstart teils kräftige Gewitter . In der Nacht auf Montag sei vor allem der Süden Bayerns betroffen, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Abend.









Für die Landkreise Starnberg und Weilheim-Schongau gab der Wetterdienst sogar Meldungen der höchsten Warnstufe 4 heraus: Hier drohten bis etwa 22.30 Uhr „extrem heftiger Starkregen mit bis zu 50 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit“, Hagel, starke Gewitter und schwere Sturmböen. In den Nachbarlandkreisen wie Ebersberg, München Stadt und Land sowie Miesbach galt bis in die Nacht Warnstufe 3.



Warnstufe 2 wurde voraussichtlich bis 23.30 Uhr unter anderem für die Landkreise Berchtesgadener Land, Traunstein, Stadt und Landkreis Rosenheim, Mühldorf, Erding sowie Stadt und Landkreis Landshut ausgerufen. Hier drohen starke Gewitter mit Starkregen und Sturmböen, hieß es.



Es geht in Bayern gewittrig weiter





Am Montag breite sich bereits am Vormittag vom Südwesten her nordostwärts starke Bewölkung mit teils kräftigen Gewittern aus, teilte die Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Sonntag mit. Diese würden am Nachmittag auch den Osten erreichen. Teilweise seien örtlich Unwetter möglich.



Zunächst gebe es eine Mischung aus Sonne und Quellwolken mit größeren Sonnenanteilen vor allem Süden. Dort könnten dann im Verlauf des Nachmittags einzelne kräftige Gewitter kommen.



Die Temperaturen steigen den Meteorologen zufolge am Montag auf bis zu 33 Grad in der Südosthälfte und 24 bis 28 Grad im Nordwesten und Westen. Für Dienstag rechnen die Experten zunächst mit wechselnder Bewölkung und gebietsweise gewittrigen Regenfällen. Im Südosten werde es anfangs noch heiter und trocken, im Tagesverlauf gebe es aber auch dort Gewitter, teils unwetterartig. Im Süden und Osten können die Temperaturen wieder über die 30-Grad-Marke klettern, sonst zwischen 25 und 28 Grad.



Zur Wochenmitte am Mittwoch sei es im Süden und in der Mitte stark bewölkt, und es könne wieder Gewitter geben. Dabei bestehe auch die Gefahr von Unwettern durch Starkregen. Im Norden gebe es zwar viele Wolken, aber nur wenige Schauer oder Gewitter. Die Höchstwerte liegen zwischen 25 und 30 Grad und im Norden zwischen 19 und 24 Grad.

− che/dpa