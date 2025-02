In Bayern wird es nass und rutschig

Wetter in Deutschland - Bayern - In den kommenden Tagen fällt in Bayern zwar überwiegend Regen, doch glatt werden kann es weiterhin. - Foto: Pia Bayer/dpa

Die kommenden Tage fällt viel Regen. Wenn dieser gefriert, wird es glatt auf den Straßen - auch bei Plusgraden.

Nasse Aussichten für Bayern: In den kommenden Tagen soll es häufig regnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert tagsüber zwar Temperaturen im Plusbereich, doch es besteht weiter Glatteisgefahr auf den Straßen. In den Nächten fallen die Temperaturen laut DWD auf knapp unter null Grad. Dann besteht Glatteisgefahr durch gefrierenden Regen oder Schneeregen - örtlich auch bis in den Vormittag.

Tagsüber regnet es häufig, vereinzelt kann es auch etwas schneien. Bis Mittag besteht örtlich Glatteisgefahr durch gefrierenden Regen. Die Temperaturen liegen zwischen einem und neun Grad. In den Kammlagen der nördlichen Mittelgebirge erwartet der DWD starke bis stürmische Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h.

Am Mittwoch ist es bedeckt und gebietsweise regnerisch bei Temperaturen zwischen einem und elf Grad. Laut DWD können vereinzelte Schneeflocken bis in die Niederungen nicht ausgeschlossen werden. Am Donnerstag regnet es weiter, allerdings fällt von Norden her auch zunehmend Schnee. Die Temperaturen liegen zwischen null und acht Grad. Zeitweise weht frischer Wind.

