In Bayern vorerst regnerisch und gewittrig - teils mit Hagel

Wetter - Symbolbild - Vögel fliegen am wolkenbehangenen Himmel an einem Strommast vorbei. - Foto: Pia Bayer/dpa/Symbolbild

Nach einem teils sonnigen, teils wolkigen Start in den Donnerstag wird es in Bayern im Tagesverlauf wohl Schauer und Gewitter geben. Auch auf kleinen Hagel müsse man sich einstellen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Südlich des Mains soll es ab den Mittagsstunden teils Starkregen mit 15 bis 25 Litern pro Quadratmeter und stürmische Böen bis zu 70 Kilometern pro Stunde geben. Am späteren Nachmittag bis in die Nacht zum Freitag wird es demnach vereinzelt unwetterartige Entwicklungen mit teilweise Starkregen mit über 25 Litern pro Quadratmeter, Sturmböen mit rund 85 Kilometern pro Stunde und größeren Hagel geben.

Auch am Freitag bleibt es voraussichtlich regnerisch. Nach einem freundlichen Start soll es im Laufe des Tages Regenschauer und Gewitter geben mit Temperaturhöchstwerten zwischen 20 und 26 Grad, wie die Meteorologen mitteilten. Auch der Beginn des Samstags soll freundlich werden. Im Süden Bayerns könne es bereits ab Mittag, in der Mitte Bayerns ab dem Nachmittag starke Gewitter teilweise mit Starkregen geben. Am Sonntag soll es südlich des Mains gebietsweise Schauer und gewittrigen Regen geben. Nördlich des Mains können sich die Menschen weitgehend auf einen trockenen Tag mit wenig Sonne einstellen.

© dpa-infocom, dpa:240606-99-294331/2