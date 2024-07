In Bayern viel Sonne - aber Gewitter folgen

Sommerhitze - Auch wenn es heiß werden soll, erwartet die Menschen in Bayern am Abend vielleicht auch Gewitter. (Symbolbild) - Foto: Sven Hoppe/dpa

Die Menschen in Bayern erwartet Hitze und viel Sonne. Am Abend soll es dann aber regional Gewitter geben. Was der Deutsche Wetterdienst sagt.

Die Menschen in Bayern müssen sich heute auf Temperaturen mit bis zu 35 Grad einstellen - und das bei Sonnenschein. Es gilt für große Teile des Bundeslands eine amtliche Hitzewarnung. „Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl“, rät der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Aber das Wetter verändert sich in Richtung Abend: Im Südwesten von Bayern könne es gewittrig werden, teilte der DWD mit. Möglich sei Starkregen mit Niederschlagsmengen von bis zu 25 Litern pro Quadratmeter, zusammen mit Hagel und Sturmböen mit Geschwindigkeiten von rund 80 Kilometern pro Stunde.

Kleinräumig könnte es sogar Unwetter mit heftigem Starkregen mit bis zu 40 Liter pro Quadratmeter Niederschlag in kurzer Zeit, Hagelkörnern mit rund drei Zentimeter Durchmesser und schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 100 Kilometer pro Stunde geben.

Auch in der Nacht droht gebietsweise schauerartiger Regen, begleitet von einzelnen, teils kräftigen Gewittern. Dieses Wetter werde morgen ähnlich aussehen: Auf die Menschen kommt ein wolkiger Tag mit wiederholten Schauern und Gewittern zu.

© dpa-infocom, dpa:240731-930-189461/1