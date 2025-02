Die Seidlstraße in der Münchner Innenstadt ist übersät von Trümmern und Kleidungsstücken. Dort, wo kurz vorher noch Mitglieder der Gewerkschaft Verdi für mehr Geld im öffentlichen Dienst demonstrierten, herrschen Schock und Entsetzen. Ein Auto ist in eine Menschenmenge gefahren.



An der Unglücksstelle äußert sich die Polizei zum Hergang, den Verletzten, dem mutmaßlichen Täter und möglichen Folgen im Video: