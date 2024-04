Im Streit um Geld Messer gezückt

In Niederbayern ist ein Streit um einige Hundert Euro eskaliert. Ein Mann zückte laut Polizei ein Messer und verletzte seinen Nachbarn.

In Niederbayern ist ein Streit zweier Nachbarn um Geld eskaliert. Ein 21-Jähriger soll in der Auseinandersetzung ein Messer gezückt und einen 20-Jährigen, von dem er einige Hundert Euro forderte, verletzt haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei der Auseinandersetzung, die bereits am Dienstag stattfand, wurde der jüngere der beiden Männer demnach am Rücken sowie im Kopf- und Halsbereich verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der 21-Jährige wurde vor Ort festgenommen. Am Mittwoch erging gegen ihn Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

© dpa-infocom, dpa:240411-99-634629/2