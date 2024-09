Im Streit Häkelnadel gezückt - Polizei droht mit Schüssen

Bundespolizei am Münchner Hauptbhanhof - Bei einem Streit hat ein Mann am Hauptbahnhof einen Häkelnadel gezückt und damit seinen Kontrahenten bedroht. (Symbolbild) - Foto: Sven Hoppe/dpa

Bei einem Streit zwischen drei Betrunkenen zückt ein Mann plötzlich eine Häkelnadel. Die Bundespolizei droht mit der Benutzung ihrer Pistolen.

Bundespolizisten haben einem 30-Jährigen am Münchner Hauptbahnhof mit dem Einsatz ihrer Schusswaffen gedroht, nachdem er bei einem Streit mit zwei Betrunkenen eine Häkelnadel gezückt hatte. Der Mann sei mit einem zunächst nicht genau erkennbaren spitzen, metallischen Gegenstand in der geballten Hand bedrohlich auf seinen Kontrahenten zugegangen, teilte die Bundespolizei mit. Erst als die Beamten mit Schüssen drohten, ließ der 30-Jährige den Gegenstand fallen und die Beamten erkannten ihn als Häkelnadel. Weshalb er mit den Männern im Alter von 53 und 63 Jahren am späten Montagabend gestritten hatte, sei bislang unklar, teilte die Bundespolizei mit.

Der Mann wehrte sich stark gegen seine Festnahme. Ein Beamter wurde in dem Einsatz leicht verletzt. Im Gewahrsam versuchte der Festgenommene, sich selbst zu verletzen. Schließlich stimmte er zu, in die psychiatrische Abteilung eines Münchner Krankenhauses gebracht zu werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von rund 2,88 Promille. Auch seine beiden Kontrahenten waren mit mehr als zwei Promille stark betrunken. Der 30-Jährige muss sich unter anderem wegen Körperverletzung, Bedrohung mit einer Waffe und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

