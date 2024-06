Im Newsblog: Scholz und Söder vor Ort im schwer getroffenen Hochwassergebiet Reichertshofen

Anhaltende Regenfälle haben die Region am Wochenende in einen Ausnahmezustand versetzt. Der Markt Reichertshofen (Landkreis Pfaffenhofen) ist der am stärksten vom Hochwasser betroffene in der ganzen Region.



Hochwasser trifft Kreis Pfaffenhofen mit voller Wucht– die Entwicklungen im Newsblog.



Deshalb sind Ministerpräsident Markus Söder, Innenminister Joachim Herrmann und Vizekandler Robert Habeck am Sonntagvormittag vor Ort gewesen, um sich selbst ein Bild der Lage zu machen. Am Montag ist Söder erneut vor Ort – mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann.



Wir begleiten den Termin vor Ort mit einem Newsblog: