„Schäbigstes Verbrechen“: Söder und Herrmann zur Gewalttat in Aschaffenburg

Er griff Kinder mit einem Messer an. Zwei Menschen starben. Mehrere sind schwer verletzt. Eine Vielzahl offener Fragen beschäftigen Behörden, Politiker und Menschen auch am Tag nach der Messerattacke eines Mannes in Aschaffenburg.



Ministerpräsident Markus Söder und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann informierten am Donnerstagmittag über den aktuellen Stand zur Gewalttat und deren Folgen. Beide zeigten sich sehr betroffen. „Mein herzliches und tief empfundenes Beileid allen Angehörigen“, sagte Söder. Der Angriff auf ein Kleinkind sei „das schäbigste und ekligste Verbrechen, das man sich vorstellen kann.“



Die Pressekonferenz im Ticker zum Nachlesen: