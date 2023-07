Im Frühjahr Polizist angegriffen: Amtsbekannter 16-Jähriger schlug nun erneut zu

Ein polizeibekannter 16-Jähriger ist am Samstag am Hauptbahnhof Nürnberg mit einem Marokkaner derart aneinandergeraten, dass er ihm mit einer Glasflasche gegen den Kopf geschlagen hat. −Symbolbild: dpa

Erst im Frühjahr hat er einen sich auf dem Dienstweg befindlichen Beamten der Bundespolizei angegriffen, jetzt hat er wieder zugeschlagen – diesmal mit einer Glasflasche am Hauptbahnhof Nürnberg.









Ein polizeibekannter 16-Jähriger ist am Samstag am Hauptbahnhof Nürnberg mit einem Marokkaner derart aneinandergeraten, dass er ihm mit einer Glasflasche gegen den Kopf geschlagen hat. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.



Offensichtlich suchte der jugendliche Deutsche mit seinem Begleiter am Samstagmorgen regelrecht die Auseinandersetzung, heißt es. Die jungen Männer streiften und schubsten zunächst einen 18-Jährigen. Als sich dieser zur Wehr setzte, attackierte ihn der einschlägig Polizeibekannte mit einer Glasflasche.





Als Flasche beim ersten Schlag nicht zu Bruch ging, warf er sie nochmal gegen den Kopf





Er schlug ihm gegen den Kopf und da die Flasche nicht zu Bruch ging, warf er sie seinem Kontrahenten abermals gegen den Kopf. Dabei wurde der Marokkaner leicht verletzt. Der Angriff mündete in eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Die Männer wurden von den Polizeikräften getrennt, der aggressive Jugendliche musste gefesselt zur Dienststelle gebracht werden.



Bereits im Mai hatte der 16-Jährige einen Bundespolizisten von einem E-Scooter geschlagen und ihn derart verletzt, dass der Polizist zunächst dienstunfähig gewesen war. Gemäß Entscheidung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde der Deutsche nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß entlassen.



Die Bundespolizei hat gegen den Jugendlichen, sowie weitere Beteiligte, Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

