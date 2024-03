Illegales Pokerturnier in Gaststätte entdeckt

Die Kriminalpolizei hat ein illegales Pokerturnier in einer Gaststätte in Unterfranken entdeckt. Im Rahmen von Ermittlungen zu Veranstaltungen von illegalem Glücksspiel sei das Pokerturnier am Samstag bekannt geworden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als die Beamten zur Kontrolle am Samstag eintrafen, spielten drei Veranstalter und weitere 66 Menschen in einem Nebenraum der Gaststätte in Goldbach (Landkreis Aschaffenburg) Poker. Der Nebenraum wurde von den 42, 45 und 57 Jahre alten Veranstaltern laut Polizei unter einem Vorwand gemietet.

Neben Anzeigen für die Veranstalter wegen des Veranstaltens von illegalem Glücksspiel kommen auf die Teilnehmer Anzeigen wegen der Beteiligung an unerlaubtem Glücksspiel zu. Auf weitere Teilnehmer kommen wegen des Mitführens von Springmesser und Cannabis Anzeigen nach dem Betäubungsmittel- und dem Waffengesetz zu. Die Polizei werde nun in Absprache mit der Staatsanwaltschaft ermitteln.

