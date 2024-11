IHK Oberbayern bei Anerkennung ausländischer Abschlüsse vorn

Elektroanlagenmonteure aus Bosnien, Köche aus Vietnam - viele Zuwanderer beantragen in Deutschland die Anerkennung ihrer Qualifikationen. Rund um München gelingt das am häufigsten.

Die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern ist bundesweit Spitzenreiter bei der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse. Seit 2012 hat sie rund 3.500 Berufsabschlüsse ausländischer Fachkräfte anerkannt - mehr als jede andere IHK in Deutschland. Hauptgeschäftsführer Manfred Gößl betonte bei der Überreichung von Anerkennungsurkunden, diese Menschen leisteten einen wertvollen Beitrag für die Wirtschaft und den Wohlstand im Land. Der bayerische Integrationsbeauftragte Karl Straub (CSU) sagte: „Sie sind ein inspirierendes Vorbild für gelungene Integration!“

Allein in den vergangenen zwölf Monaten wurden in Oberbayern Berufsausbildungen aus 38 Ländern anerkannt. Nach Berufen liegen Elektroanlagenmonteure, Köche und Küchenfachkräfte an der Spitze, gefolgt von Bürokaufleuten und Elektronikern für Geräte und Systeme. Die meisten Fachkräfte kamen aus Bosnien-Herzegowina, Vietnam, Kroatien, der Türkei und Marokko.

Seit April 2012 können im Ausland erworbene Qualifikationen nach einer Überprüfung durch eine IHK mit einer deutschen Berufsausbildung gleichgestellt werden. Die 78 IHKs in Deutschland haben seither rund 49.000 ausländische Abschlüsse anerkannt.

