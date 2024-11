IG Metall ruft Zehntausende zum Streik auf: 117 Betriebe in Bayern betroffen

Die IG Metall ruft am Montag Zehntausende Arbeitnehmer zum Streik auf. Es ist der bisherige Höhepunkt der Streik-Welle im Zuge der Tarifverhandlungen. 117 Betriebe sind betroffen, darunter auch einige in der Region.









„Am Montag senden die bayerischen Metallerinnen und Metaller ein wahres Warnstreik-Feuerwerk nach Hamburg und schicken ihre Verhandlungskommission um IG Metall-Bezirksleiter Horst Ott mit Rückenwind in die vierte Tarifverhandlung für die Metall- und Elektroindustrie“, teilt die Gewerkschaft in einer Pressemitteilung mit.



Zum bisherigen Höhepunkt der Warnstreikwelle sind demnach bayernweit Zehntausende Beschäftigte in 117 Betrieben zu Arbeitsniederlegungen aufgefordert.



Lesen Sie auch: Zum Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie: Aufeinander zubewegen



Allein bei einer Großkundgebung bei Audi in Ingolstadt erwartet die IG Metall eine fünfstellige Teilnehmerzahl. Hauptredner dort ist Jürgen Kerner, Zweiter Vorsitzender der IG Metall. In München finden zwei große Warnstreikveranstaltungen gleichzeitig statt: Die BMW-Werkler ziehen in einem Demozug zum BMW-Forschungs- und Innovationszentrum, wo sie sich mit den BMW-Entwicklern zu einer gemeinsamen Kundgebung treffen. Im Münchener Norden kommen unter anderen die Beschäftigten von MAN Truck & Bus und MTU zu einer Kundgebung zusammen.





Airbus Manching und MAN in Augsburg betroffen





Auch in Schwaben gibt es am Vormittag gleich zwei große Warnstreiks mit Demozügen und Kundgebungen und insgesamt 34 beteiligten Betrieben. In Augsburg führt der Demozug mit MAN Energy Solutions, Premium Aerotec und vielen weiteren zum Königsplatz. In Donauwörth ziehen die Beschäftigten von Airbus Helicopters und weiteren Betrieben gemeinsam zur Kundgebung. Bei Bosch in Bamberg gehen die Beschäftigten aller Werkteile früher in den Feierabend. Bei Airbus in Manching machen die Warnstreikenden vier Stunden früher Schluss.









IG Metall-Bezirksleiter und Verhandlungsführer Horst Ott sagt: „Der Druck in den Betrieben ist immens. Die Menschen sind bereit, für mehr Geld zu kämpfen. Diese Signale sollten bei den Arbeitgebern ankommen.”



Lesen Sie auch: Metall-Tarifparteien ringen um Pilotabschluss am Montag



Die Gewerkschaft fordert unter anderem sieben Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von einem Jahr. Die Arbeitgeber bieten bei einer Laufzeit von 27 Monaten nach neun Nullmonaten schrittweise insgesamt 3,6 Prozent mehr. Bei früheren Tarifabschlüssen spielten stufenweise Erhöhungen und Laufzeiten der Verträge oft eine wichtige Rolle.





Hier wird am Montag gestreikt:



Oberbayern

- Audi, DP World Logistic, Scherm, Wacker Neuson, Schaeffler, Conti Temic/CAM/CES&P, Akkodis, Science & Computing, Sumitomo; Großkundgebung an der Audi-Piazza in Ingolstadt



- BMW und weitere Betriebe ; Großkundgebung am BMW Forschungs- und Innovationszentrum in München



- MAN Truck & Bus, MTU, KraussMaffei, KNDS und weitere Betriebe;

- Linde, Werk Schalchen in Tacherting

- Siteco in Traunreut

- Airbus Defense and Space in Manching



Oberpfalz

- Grammer in Kümmersbruck

- Grammer in Ursensollen

- Grammer (Frühschluss) in Ebermannsdorf, Immenstetten

- Siemens AG in Cham

- Luitpoldhütte in Amberg

- Siemens AG

- Pepperl + Fuchs in Amberg



Niederbayern

- Strama MPS, Bosch Evi Audio, Boysen MVO in Straubing

- SPIE SAG in Ergolding

- BMW Dingolfing

- Schaltbau in Aldersbach



- Mahle Behr in Neustadt a.d. Donau



Mittelfranken

- Gutmann, GAD, Schaeffler, Sanmina, Bosch, Aerumtec, Krauss Maffei, Raschig, Rhodius in Weißenburg

- Werner & Pfleiderer Lebensmitteltechnik in Dinkelsbühl



Schwaben

- MAN Energy Solutions, Premium Aerotec, manroland, MT Aerospace, Renk, SGL Carbon, Brembo SGL Carbon, Eberle Federnfabrik, Kuka, Federal-Mogul Friedberg, WashTec, Faurecia, Hosokawa Alpine, Kone, Böwe Systec, Eberle J. N. & Cie., Siemens AG, Osram, Ampack, Hitachi, Otis, Kannegiesser, Dematic, Rolls-Royce Solutions, Resonac Graphite in Augsburg

- Airbus Helicopters, Fendt-Caravan, Bühler Motor, AGCO, Valeo Schalter und Sensoren, Grenzebach, Schwaben Präzision, Varta, Daher in Donauwörth

- Rohde & Schwarz in Memmingen

- Voith in Sonthofen

- Bosch Rexroth in Elchingen



Oberfranken

- Robert Bosch in Bamberg

- KSB, Kennametal, Siemens AG, Klubert und Schmidt, Glen Dimplex, Stahl- und Drahtwerk Roeslau, Roeslau Wire, Honeywell, ABM Greiffenberger in Pegnitz



Unterfranken

- Bosch Rexroth in Lohr

- Warema Renkhoff, Warema Kunststofftechnik und Maschinenbau, Procter & Gamble, De`Longhi Braun, Hilite in Marktheidenfeld