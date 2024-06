Ifo: Fußball-EM hat voraussichtlich keinen Konjunktureffekt

Fußball-EM Euro 2024 - Fanzone Berlin - Der Schriftzug „Welcome to Berlin“ ist kurz vor Sonnenaufgang auf einem Display der Fanzone (Platz der Republik) vor der Kulisse des Reichstages und des Fernsehturmes zu lesen. - Foto: Soeren Stache/dpa

Die Fußballeuropameisterschaft wird Hotels und Gaststätten in Deutschland höhere Umsätze bescheren - aber laut Ifo-Institut voraussichtlich keinen größeren Konjunktureffekt haben. Die Münchner Ökonomen gehen in ihrer am Freitag veröffentlichten Mitteilung davon aus, dass die Ausgaben anreisender Fußballfans die deutsche Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal um 0,1 Prozent beziehungsweise eine Milliarde Euro erhöhen könnten.

Nach der EM würden die Dienstleistungsexporte dann wieder sinken und unter dem Strich voraussichtlich gleich bleiben, erwartet Ifo-Forscher Gerome Wolf. „Dienstleistungsexporte“ sind die Dienstleistungen, die Inländer für Ausländer erbringen. Dazu zählen Hotelübernachtungen und andere Ausgaben ausländischer Fans in Deutschland.

„Gesamtwirtschaftlich gesehen fallen die Effekte dieser Art von Großveranstaltungen eher gering aus, abgesehen vom Tourismus“, sagte Timo Wollmershäuser, Leiter der Ifo-Konjunkturprognosen. „Dies legen zumindest die Erfahrungen mit der Weltmeisterschaft aus dem Jahr 2006 nahe.“

© dpa-infocom, dpa:240614-99-393147/2