Identität von Leiche in ausgebrannter Gartenhütte unklar

Feuerwehrleute finden nach einem Brand in einer Gartenhütte eine tote Person. Um wen handelt es sich? Und wieso brannte die Hütte?

Die Identität einer in einer ausgebrannten Gartenhütte gefundenen Leiche in Mittelfranken ist weiterhin unklar. Eine Obduktion sei für Mittwoch geplant, sagte eine Polizeisprecherin. Die Ermittler erhoffen sich dadurch Erkenntnisse, um wen es sich bei dem Brandopfer handelt. Dieses ist laut Polizei bis zur Unkenntlichkeit verbrannt.

Die Ursache für das Feuer in der Gartenhütte in Emskirchen (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) ist bislang unbekannt. Es gebe aber keinerlei Hinweise auf Brandstiftung oder Fremdverschulden, sagte die Polizeisprecherin.

Feuerwehrleute hatten die Leiche am Freitagabend in der Gartenhütte entdeckt, nachdem sie die Flammen gelöscht hatten. In der Nähe fand die Polizei außerdem ein Fahrrad, dass der toten Person gehört haben könnte.

