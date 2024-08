Für viele Fans in Wien ist am Mittwochabend ein Traum geplatzt: Die drei Taylor-Swift-Konzerte in Wien wurden wegen einer Terrorwarnung abgesagt. Nach anfänglichen Schock machten die „Swifties“ das Beste aus ihrer Situation – so auch die ehemalige Passauer Studentin und gebürtige Pettingerin (Landkreis Traunstein) Alexa Ramgraber. Sie schildert, was Wien den enttäuschten Fans geboten hat.