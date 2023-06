ICE während Fahrt stark beschädigt

Polizei - Ein Schild mit der Aufschrift «Polizei» hängt an einem Polizeipräsidium. - Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Ein ICE ist in München mutmaßlich von Unbekannten mit Schottersteinen beworfen und dadurch beschädigt worden. Verletzte habe es bei dem Vorfall in der Nacht zu Mittwoch nicht gegeben, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Der Zug sei von München nach Kiel unterwegs gewesen. Kurz nach dem Bahnhof München-Pasing sollen die Steine geworfen worden sein.

Der ICE sei an sieben Wagen beschädigt worden, unter anderem seien drei Fensterscheiben gesprungen. Beim Halt in Augsburg sei der Zug getauscht worden. Die Bundespolizei habe die Schäden dokumentiert und die Ermittlungen übernommen. Sie bittet um Zeugenhinweise auf den oder die mutmaßlichen Steinewerfer.

© dpa-infocom, dpa:230608-99-984100/2